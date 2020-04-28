UFO görüntüleri gündem oldu! Pentagon nedir? Pentagon UFO görüntüsü yayınladı mı?

Uzaylılar var mı, yok mu? Milyonlarca insanın konuşmayı en çok sevdiği konulardan biri de uzaylılar… Zaman zaman yayınlanan UFO görüntüleri ile uzaylılar konusu gündeme geliyor. Ama bu sefer yapılan açıklama resmi kanaldan olunca hem Türkiye'de hem de dünyada uzaylılar daha fazla gündeme oldu. Pentagon Sözcüsü Sue Gough, yaptığımı paylaşım ile Pentagon arşivlerinden yayınlanan görüntülerin doğru olduğunu söyledi. Peki Pentagon ne demektir? Yayınlanan UFO görüntüleri gerçek mi? İşte tüm ayrıntılar…

PENTAGON NE DEMEKTİR?

Pentagon, ABD’nin Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın genel adıdır. Arlington County Virjinya, Washington sınırında bulunmaktadır. ABD’deki askeri işlerle ilgili tüm resmi kurumlar, Pentagon kapsamında ele alınır. Adını Washington’da üstlendiği binanın biçiminden alır. 1941 ile 1943 yılları arasında inşa edilen ve iç içe geçen beş tane beşgenden (pentagon, Yunanca’da beşgen demektir) oluşan bina 600,000 m² toplam alan ve 340,000 m² kullanım alanıyla dünyanın en büyük resmi daire binalarından biridir.

UFO GÖRÜNTÜLER GERÇEK Mİ?

Daha önce de internet ortamında paylaşılan ABD pilotlarının uçuşlarındaki bazı tanımlanamayan cisimler, Pentagon'un yaptığı açıklama ile resmilik kazanmış oldu. Kızılötesi kamera ile kaydedilen görüntülerde tanımlanamayan cisimler çok hızlı bir şekilde hareket ederken görülüyor. Pentagon'un paylaştığı görüntüler 2017 yılında internette yayınlanmış ve çok tartışılmıştı. Resmi olarak doğrulanan görüntüler sonrası uzaylıların olup olmadı tekrar gündeme geldi.