Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan “Uganda’nın eski devlet başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için dönemin Tanzanya Devlet Başkanı Julius Nyerere’yi hangisini yapmaya davet etmiştir?” sorusu merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Soru: Uganda’nın eski devlet başkanı Idi Amin, aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için dönemin Tanzanya Devlet Başkanı Julius Nyerere’yi hangisini yapmaya davet etmiştir?

A: Satranç maçı

B: Halat çekme yarışı

C: Boks maçı

D: Koşu Yarışı

Doğru Cevap: C: Boks maçı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL