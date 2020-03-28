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Uğur Dündar, Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil ile Büyük Buluşma’nın ilk bölümü yayında!

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar, usta sanatçı Müjdat Gezen ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, Gökmen Ulu moderatörlüğünde bir araya geldi. 'Büyük Buluşma'nın üç parçadan oluşan ilk bölümünü sozcu.com.tr'den izleyebilirsiniz...

21:15 -
Haberler Gündem

BÜYÜK BULUŞMA’NIN İKİNCİ KISMI BİRAZDAN…

Usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil ile duayen sanatçı Müjdat Gezen, gündeme ilişkin önemli tespit ve değerlendirmeleri ile sozcu.com.tr‘de bir araya geldi.

sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr‘nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek programın moderatörlüğünü SÖZCÜ‘nün deneyimli haber muhabiri Gökmen Ulu üstlendi.

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmama kuralına uyum sağlayan dörtlü, evlerinden görüntülü sistem ile ekrana bağlandı.

TWITTER, FACEBOOK VE YOUTUBE’DA DA VAR

Yaklaşık bir saat süren keyifli söyleşiyi SÖZCÜ‘nün internet sitesiyle eş zamanlı olarak sozcu.com.tr‘nin Twitter, Facebook ve YouTube hesaplarından da izleyebilirsiniz.

Corona Facebook Gökmen Ulu Haber internet Müjdat Gezen sosyal medya Sözcü Türkiye Twitter Uğur Dündar Yılmaz Özdil YouTube
Son güncelleme: 21:19 28.03.2020
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