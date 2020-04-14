Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil gündemi değerlendirdi: Kolonyadan ses seda yok

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr’de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda gündeme ilişkin yine çarpıcı tespitlerde bulundu.

DÜNDAR: KOLONYA VE MASKEDEN SES SEDA YOK

Yılmaz Özdil’in kendisine kolonya ve maske gönderilip gönderilmediğini sorması üzerine Uğur Dündar şunları söyledi:

*Maalesef sayın Cumhurbaşkanının ikram ettiği kolonyadan ses seda yok. Ne arayan var ne soran. Bana bir kolonya geldi, sayın Mehmet Müderrisoğlu bana bir şişe kolonya göndermiş. Gelir herhalde.

*Sabırla evimizde karantinadayız, Bekliyoruz virüs dalgasını geçmesini. Virüsle mücadele bitmeden gelir herhalde. Bizim maskeler oraya gitmiş olabilir. Biz nasılsa idare edebiliriz.

ÖZDİL: BANA ‘BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM’ MESAJI GELDİ

Kendisine de maske için bir mesaj gelmediğini belirten Yılmaz Özdil ise, şöyle konuştu:

*Trajikomik bir hal almaya başladı. 65 yaş üzerine maske gönderilecekti. 65 yaş altına da kare kod mesajı gönderilecekti. Açıklayalı 10 gün oldu bana maske mesajı gelmedi. Ama bana ‘biz bize yeteriz Türkiyem’ mesajı geldi.

*Maskeyi nasıl alacağız biz? İnsanlar fellik fellik eczane eczane dolaşıp ücretsiz maske bulmaya çalışıyorlar. Bana sorarsanız maskeyi tekrar paralı hale getirecekler.

‘KADERİNLE BAŞ BAŞA KAL DİYORLAR’

İnsanların hastanelere gidemediğini söyleyen Uğur Dündar, “İnsanlara ‘hadi sen kaderinle baş başa kal, iyileş’ diyorlar” dedi.

Yılmaz Özdil ise daha önce insanların hastaneden önce aile hekimlerine gönderildiğini anlatarak, “Hastanelerdeki doluluk oranını güzel göstermek için insanları hastanelere almıyorlar. Aile hekimlerinin yüzlercesi virüs kaptı. İnsanları hastaneye yatırmadılar, ellerine reçete tutuşturdular. İnsanlar eczaneye gitti. Her gün eczacılar virüs kapıyor. Sokağa çıkma yasağından sonra pazartesi ve salı günü marketlerde görülmemiş kuyruklar oluştu” ifadelerini kullandı.

‘BEN MASKEYİ NASIL ALACAĞIM?’

Özdil sözlerini şöyle sürdürdü:

*Maske paralıyken, pahalıydı ama insanlar bir şekilde maske bulabiliyordu. Bu ilelebet böyle gitmeyecek sadece 20-65 yaş arasına maske dağıtacağız diye olmaz, ülke nüfusunun tamamına maske dağıtmak gerekiyor.

*Bu belki de 1 buçuk sene devam edecek bir süreç. Günde bir adet bile söz konusu olsa Türkiye’nin her ay 2-2 buçuk milyar maskeye ihtiyacı var. Ama Türkiye hakla biz ücretsiz dağıttık diyerek hala 1 adet maske vermeyi beceremedi. Ben maskeyi nasıl alacağım kardeşim?

Uğur Dündar, “Toptan satanları kontrolü gerekir. Tabi ki bu hastalıktan ızdırap çeken insanlara, neresi olursa olsun yardım etmek insanlık görevi ama önce yurttaşın ihtiyacını karşılamak iktidarın görevi” dedi.

Özdil ise, “Virüs Türkiye’de belli ki mesaiyle çalışıyor. Virüsün çalışma saatlerini belirlemek insanları organize etmekten kolay” dedi.

Dündar, “Cumhurbaşkanı o yetkilerini kullanarak bazı kararlar alıyor. Ama burada önemli merci Bilim Kurulu. Bilim Kurulu bilimsel değerlerin tahrip edilmesine izin vermemeli. Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü kapatıldı yerine Bilim Kurulu geldi. Sokağa çıkma yasağı önerisi Bilim Kurulu’nun muydu?

‘VİRÜSÜ TÜRKİYE’YE CHP’LİLER BULAŞTIRMIŞ’

Yılmaz Özdil şu yorumda bulundu:

*Ben bir yurttaş olarak şu izlenimi edindim demek ki virüsü Türkiye’ye CHP’liler bulaştırmış. CHP’lileri tedavi edersek virüsten kurtuluruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın beğeneceği bazı haberler hazırladım.

*Dünya Sağlık örgütü sakın Süleyman Soylu istifa etmesin virüsle mücadele edemeyiz diyor. Bence bunu manşet yapmalıyız. Türkiye’de kimsenin işsiz kalmadığı manşet yapılmalı. Murat Muratoğlu yazıyor işsizlik kötü, bunlar iftira. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tür haberlerin yapılması gerektiğini anlattı. Ben böyle anlattım.

*Birincisi CHP’liler ikincisi bu sürecin kötü yönetildiğini söyleyen gazeteciler. Bütün medya AKP’yi alkışlasa biz virüsle mücadele etmiş olacağız.

‘TÜRKİYE EKONOMİSİNİN VİRÜS SALGININA KÖTÜ YAKALANDIĞINI GÖSTERİYOR’

Dündar şunları söyledi:

*Muhalefet aslında yararlanmayı bilen iktidarlar için çok sağlam bir yol gösterici. Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarından Dr. Aytun Çıray ile bir röportaj yaptım.

*Ne yapılması gerektiğini çok somut bir şekilde anlatıyor. Kimlerin zorunlu olarak sokağa çıkması gerekiyorsa, onlara önceden izin belgesi hazırlaması, 15-30 Ocak’a kadar gönüllü karantina sonrasında ise genel karantinaya geçilmesi gerektiğini söylüyor.

*Bu aslında 5 gün çalış, 2 gün zorunlu olarak sokağa çıkma durumu Türkiye ekonomisinin corona virüsü salgınına çok kötü yakalandığını gösteriyor.

Usta yazar Özdil, “Sadece Aytun Çıray’ın yılbaşından beri söylediğini yapsaydı bugün AKP hükumeti virüsle en başarılı ülke olurdu. Ben iddia ediyorum ki bu zihniyetle devam edilirse bütün dünya normale döner Türkiye bir sene sonra aynı konuyu konuşur olur” dedi.

Dündar ise, “Ortada bir küresel salgın var. Zorunlu ödemeler, devlet garantisi altında otoyollara ödenen paraların ödenmesinin ötelenmesi yapılabilirdi. ‘Halkın yapacağı yardım büyük boyutlara varacak’ ona güveniyor olmalı. Düşük faizli, dolar üzerinden borçlanmalar gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yorum yapan Özdil, “Dünyada kontrollü sokağa çıkma yasağı uygulayan sayısız ülke var. Sokağa çıkma yasağında geçmediği köprüye para ödeyen ülke Türkiye.” dedi.

DÜNDAR: İŞSİZ SAYISINDA REKOR KIRAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Usta gazeteci Dündar yorumunu şu sözlerle sürdürdü:

*Dünyada rekor kıran ülkelerden biriyiz işsiz sayısında. Ona farklı muamele, o bize oy verdi bundan yararlansın gibi yaklaşımlar fevkalade yanlış. Belediyelerle iş birliğinden kaçınmak aklımı zorluyor hem de vicdanımı sızlatıyor.

*Gece yarısı getirilen maddeyle gazeteciler kapsam dışında bırakıldılar. Gazetecilik faaliyeti suç olarak kabul görmeyi sürdürecek. Tecavüzcüler uyuşturucu işi yapanlara da hoşgörülü yaklaşım içerisinde dışarı çıkma imkanı sağlanacak.

*Acaba hapishanelerde ne kadar test yapılıyor? ne kadar sağlıklı taramalar gerçekleşiyor. Ya çıkacak olanlar virüs taşıyorsa? Geri adım atmaktan başka çare bulamadılar. Şimdi aynı konuların ısıtıp tekrar getirildiği iddiaları var.

*Bu süreç toplum vicdanını sızlatmamalı. ince eleyip sık dokumak vicdan terazisini hassas kullanmak gerekir.

ÖZDİL: BENCE DE TÜRKİYE’NİN EVDE KALMASI GEREK

Özdil şunları söyledi:

*Evde kal Türkiye diyorlar. Bence de Türkiye’nin evde kalması gerek. Tecavüzcüleri sokağa salıyorlar. Gazetecileri yaptığı haber yüzünden, insanları düşünce nedeniyle hapiste tutmak isteyen zihniyet adaletli af kanunu çıkaramaz. Bu mümkün değil.

*Bu af kanunu bence belirli yaş grubu insanların, kader mahkumu insanların bir an önce dışarı çıkması konusunda faydalı. Ama gazeteciyi haber yaptığı için hapis tıkmak isteyen zihniyet sağlıklı bir af kanunu çıkaramaz.

*Bu infaz kanununundan kimlerin faydalandığını gerçekten önümüzdeki günlerde göreceğiz. İnfaz kanunu ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, AKP’nin ne yaptığını gördüğümüzde anlatabiliriz. AKP’nin ne yaptığını el kaldıran milletvekilleri bile bilmiyor.

‘GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR’

Dündar, “Şu anda her şey arşivleniyor Tarih yazmaya devam ediyor. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik faaliyetleri suç olarak görülmeye devam etmemelidir. Biz aslında bu eleştirileri yaparken devletimizi de koruyoruz, ülkemizin hukuk düzenini de namuslu savcı ve hakimlerimizi koruma gayretindeyiz” dedi.

Tutuklu gazetecilere değinen Özdil ise. “Devlet sırrı diye bir şey yoktur. Vatandaş olarak dikkat etmeniz gereken konu: Haber doğru mudur değil midir? Barış’ların Murat’ın yaptığı haberin birebir örneği budur. Bence en önemli millet sırrı budur. Haber doğruysa, yayınlanır” dedi.