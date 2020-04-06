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Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den çok konuşulacak ‘Corona’ yorumu

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı Büyük Buluşma programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İşte bağımlısı olacağınız programın bugünkü bölümü...

20:27 -
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Usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, gündeme ilişkin önemli tespit ve değerlendirmeleri ile sozcu.com.tr‘de bir araya geldi.

Sözcü’nün YouTube hesabından da yayınlanan program ayrıca, sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr‘nin sosyal medya hesaplarından da izlenebiliyor.

HER AKŞAM SOZCU.COM.TR’DE

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmama kuralına uyan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Gökmen Ulu’nun evlerinden yaptıkları Büyük Buluşma her akşam saat 20:30’da sozcu.com.tr’de

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