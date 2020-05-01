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Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den çarpıcı açıklamalar

Türkiye’nin en güvenilir soruşturmacı gazetecisi Uğur Dündar ile en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, corona günlerini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

Sozcu.com.tr
08:48 -
Haberler Gündem
Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den çarpıcı açıklamalar

65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeden önce kendisini karantinaya aldığını ilan eden Uğur Dündar ile 1.5 aydır evden çıkmayan Yılmaz Özdil, SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu‘nun sorularını yanıtladı.

* Bir günleri nasıl geçiyor? En çok kimleri özlediler?
* Karantina günleri hayata bakışlarını nasıl etkiledi?
* Uğur Dündar hangi kitabın altını çizerek okuyor?
* Yılmaz Özdil’in burnunda tüten tatil beldesi neresi?

Bu muhteşem röportajı okumak için SÖZCÜ Haftasonu‘nu saat 14.00’e kadar bakkal ve marketlerden alabilirsiniz.

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Son güncelleme: 08:49 01.05.2020
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