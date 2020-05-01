Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den çarpıcı açıklamalar

65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeden önce kendisini karantinaya aldığını ilan eden Uğur Dündar ile 1.5 aydır evden çıkmayan Yılmaz Özdil, SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu‘nun sorularını yanıtladı.

* Bir günleri nasıl geçiyor? En çok kimleri özlediler?

* Karantina günleri hayata bakışlarını nasıl etkiledi?

* Uğur Dündar hangi kitabın altını çizerek okuyor?

* Yılmaz Özdil’in burnunda tüten tatil beldesi neresi?

Bu muhteşem röportajı okumak için SÖZCÜ Haftasonu‘nu saat 14.00’e kadar bakkal ve marketlerden alabilirsiniz.