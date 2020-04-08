Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den devletin corona politikası hakkında önemli değerlendirme

Usta gazeteci Yılmaz Özdil ve Duayen televizyon gazetecisi Uğur Dündar, Türkiye’nin gündemini SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu moderatörlüğündeki Büyük Buluşma’da değerlendirdi.

Yılmaz Özdil şunları söyledi:

*Şu anda devlet adamlığı konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Mesela Sağlık Bakanımız şüphesiz ki bir hekim çok değerli bir profesyonel özel hastane sahibi. Şüphesiz çok da iyi bir insan ama devlet adamı kimliği yok.

*Benzer bir konu şu anda turizm ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Turizm Bakanımız şüphesiz ki çok değerli bir profesyonel ama devlet adamı kimliği yok.

*Sanayi Bakanımız aynı şekilde veya Ticaret Bakanımız. Tarım ne kadar önemli şu anda Türkiye’de ve dünyada ama Tarım Bakanımızın devlet adamı kimliği yok.

*Devlet mekanizmasını tek adam rejimine bırakmayınız kardeşim derken aslında bunu kastediyorduk.

*Mesela bakın beni sevmez ama benim de ona pek bayıldığım söylenemez.

*Ama savunma bakanımız Hulusi Akar, neticede bakıyorsunuz işte bu maske üretimi de dahil olmak üzere veya askerlerimizin sağlığı dahil olmak üzere askeri hastanelerin organize edilmesi açısından baktığımızda en başarılı bakanlık olarak ortaya çıkıyor.

*Çünkü Hulusi Akar dediğiniz kişi neticede devletin kurumsal kimliğinin içinden yetişmiş devletin kurumsal kimliğinden çıkmış bir insan.

TTB’NİN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRİLDİ

Duayen televizyon gazetecisi Uğur Dündar vefat edenlerin vefat belgelerinde yazan ‘doğal ölüm’ ifadesi tartışmalarına değindi.

Dündar şu ifadeleri kullandı:

*Hastaya hemen tedaviye başlanıyor ancak Covid-19 testi yapılmıyor. Ve hasta hayatını kaybediyor. Test yapılmadığı için yani test yapılıp negatif veya pozitif sonucu çıkmadığı için… bir defa mutlaka pozitif sonucunun çıkması gerekiyor.

*Bazı hastalarda corona virüs ilerliyor ama test negatif çıkabiliyor. Tomografiler çıkıyor ve zatürrenin corona virüs sebebiyle ilerlediği tespit ediliyor.

*Bir takım tespitler yapılıyor ama test yapılmadığı için ölüm gerekçesi olarak bu hastalık yazılmıyor. Bana da bu tür şikayetler geliyor.

*Aslında tabi ki ben Sağlık Bakanlığı’ının topluma deklare ettiği rakamların yüzde yüz doğru olmasını isterim. Ölüm oranlarının giderek düşmesi hepimizin istediği bir sonuç.