Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den eczacılarla ilgili çarpıcı açıklamalar!

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı Büyük Buluşma programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“HANİ STOKLAR OLUŞMUŞTU?”

Son günlerde belirli bir kesimin hedefi haline gelen eczacılarla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulunan duayen gazeteci Uğur Dündar, şu ifadeleri kullandı;

*Hani biz bütün hazırlığımızı yapmıştık? Hani bütün stoklar oluşmuştu? Eczacıların hepsinden şunu dinliyorum ben; 37 kuruştan 50’lik kutuyu 8 liraya alırken eczacılar, 125 liraya kadar çıktı bu fiyat.

*5 litre alkolü 350 liraya almak zorunda kaldı eczacılar. Şişe bulamadılar, dezenfektan için sprey bulamadılar, kolonya ve eldiven bulamadılar.

“ONLARIN ELLERİNDEKİ MASKELER NE OLACAK?”

*Ondan sonra da bir şikayet üzerine bu eczacılar karaborsacı ve stokçu olarak gösterilmeye başlandılar. Çünkü eczacılara ürünleri bu fiyattan verenler fatura kesemiyorlardı ama eczacı gelen hastaya maske yok dememek için kendisini riske ederek bu fahiş fiyattan almayı göze aldı.

*Yoksa eskiden eczacılar maskeden para da almıyorlardı. 50 kuruş ile 1 TL arasında satıyorlardı. Hatta ilaçlara karşı hediye ediyorlardı. Ben bundan dolayı eczacılar adına, bu sahipsiz meslek adına çok üzülüyorum.

*Tabi ki içinde stokçular varsa onlar ayıklanmalı ama zorunlu halde hastasının sağlığını düşünerek onu geri çevirmemek için böyle yüksek fiyatlardan eldiven alanlara karaborsacı dememek lazım. Şu anda maske satışları yasaklandı. Peki onların ellerindeki maskeler ne olacak?

“MANŞETE ÇIKMIŞ BİR TANE ECZACI HABERİ HATIRLAMAZSINIZ”

Eczacıların mahalledeki en faydalı komşular olduğunu aktaran Özdil ise sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ben 36 yıldır bu ülkede gazetecilik yapıyorum milyonlarca kez haber yaptık, herkes hafızasını zorlasın manşete çıkmış bir tane sahtekar eczacı haberi hatırlayamaz.

“SAHİPSİZ BIRAKILMIŞ BİR MESLEK”

*Hiçbir meslek grubu eczacılar kadar dürüst ve namuslu kalmayı başaramamıştır. Son 18 senedir AKP hükümeti döneminde hiçbir meslek grubu eczacılar kadar dayak yememiştir. Bizzat hükümet tarafından halka karşı şeytanlaştırılmış bir meslek grubudur. Çünkü eczacılık sahipsiz bırakılmış bir meslek grubudur.

*Şu anda corona virüsüyle yüz yüze mücadele ediyorlar. Çünkü AKP hükümeti virüs olduğu tespit edilmiş kişileri bile ellerine reçete verip evlerine gönderdi. O virüsü taşıyan yurttaşlarımız eczaneye gidiyor. E-devlette hastanede yattığı görülen kişiler geliyor eczaneye. Bu akılalmaz bir şey.

İLGİLİ HABER Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'den devletin corona politikası hakkında önemli değerlendirme