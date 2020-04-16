Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den gündem yaratacak açıklamalar

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in katılımıyla SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu’nun moderatörlüğünde sozcu.com.tr’de yayınlanan Halkın Vicdanı programının yeni bölümünde corona salgını, ücretsiz maske dağıtımı ve Türkiye gündemindeki önemli meseleler masaya yatırılacak.

Duayen televizyon gazetecisi Uğur Dündar maske dağıtımındaki aksaklıkları dile getirecek, usta gazeteci Yılmaz Özdil de İzmir’de yaşnan bir aile dramının detaylarını kamuoyu ile paylaşacak…

Halkın Vicdanı bu akşam saat 20:30’da sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr’nin sosyal medya hesaplarında.