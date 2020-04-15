Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den gündemi sarsacak yorumlar

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in katılımıyla SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu’nun moderatörlüğünde sozcu.com.tr’de yayınlanan Halkın Vicdanı programının yeni bölümünde çok önemli konular masaya yatırıldı.

Usta gazeteci Yılmaz Özdil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son açıklamaları, marketlerde yaşanan yoğunluk ve marketlerdeki virüsün bulaşma riskini değerlendirirken, duayen televizyon gazetecisi Uğur Dündar ise Bilim Kurulu’nun aldığı kararların siyaset ile ilişkisini yorumladı…

Halkın Vicdanı bu akşam saat 20:30’da sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr’nin sosyal medya hesaplarında.