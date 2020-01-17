Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den Sözcü davası açıklaması!

SÖZCÜ’nün yazarları ve yöneticilerine FETÖ’ye yardım gerekçesiyle verilen skandal cezalara tepki gösteren duayen isimler Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar, davanın hukuki bir zemini olmadığını, yaşanılanların siyasi olduğunu söyledi.

UĞUR DÜNDAR: BİZİM VİCDANIMIZ RAHAT

Konuyla ilgili Uğur Dündar şunları ifade etti;

Sözcü davası başladıktan sonra ikinci bir dosya açıldı ve yeni isimler eklendi. Bu dosyanın açılmasından önce ifadesi alınan, sorgulananlardan biri de yazdığım köşe yazıları nedeniyle bendim.

O gün sevgili Necati Doğru, ben, Saygı Öztürk ifade vermeye gittik, ifadelerimiz alındı savcılık tarafından. Eğer takipsizlik kararı verecekse savcı ‘Gidebilirsiniz’ der, bekleyin lütfen dedi. Çıktık bekliyoruz, bir ara baktım Necati Doğru’nun paçaları yukarı çekilmiş alttan pijamaları gözüküyor. Nedir bu üşüyor musun dedim. Yok ben hazırlıklı geldim.

O anın nasıl trajik bir an olduğunu size sözcüklerle anlatamam. Bunca yılın gazetecisi Necati Doğru, Saygı Öztürk, Emin Çölaşan… Çölaşan KOAH hastası, başka hastalıkları da var. Bekliyoruz ne olacak diye. Bize sonra gidebilirsiniz denildi. O aradan geçen bir iki saatlik duygularımızı ifade etmek mümkün değil.

Sözcü’ye 2012’de başladım. Başlamadan önce Burak Akbay ile yemek yedik ve yazmaya karar verdik. Ben şunu hatırlattım. Ben Yılmaz’a da Türkiye’de en çok izlenen programda, tüm seçim geceleri biz izlenirdik, ekip adına söylüyorum.

Ben orada Ergenekon, Balyoz kumpaslarına karşı çıktığımız için saldırılara uğradık, bir tek zindana atılmadığımız kaldı. Sözcü için anlaşıp, oradan ayrılırken dedim ki, “Ben bir takım belaların içinden geçiyorum acaba sizin de başınızı belaya sokar mıyım” Burak dedi ki “Biz de FETÖ’yle mücadele ediyoruz, birlikte mücadele ederiz” dedi. Ardımdan garson koştu “Bunlar iktidarı eleştiriyorlar, FETÖ’yü eleştiriyorlar başını belaya sokmasınlar dedi.

Ama şu an ne yazık ki Çölaşan için 3 yıl hapis cezası isteniyor. Böyle bir cezanın verilmesi ne olur, bizim vicdanımız rahat.

YILMAZ ÖZDİL: FETÖ’CÜ DİYE SUÇLANAN NECATİ DOĞRU, KUVA-İ MİLLİYE’NİN KENDİSİDİR

Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesi davasıyla ilgili şunları belirtti:

Hakikaten bir elin parmakları kadar, Türkiye’de namuslu medya kaldı. Sözcü aslında kırık kalpler durağıdır. Çünkü Sözcü’yü Türkiye’nin en büyük gazetesi yapan AKP’dir. Çünkü Sözcü’nün bütün çalışanları, AKP tarafından daha önce işten atılan kişilerdir. AKP bizi işten attırmasaydı Sözcü olmayacaktı.

Şimdi Necati Doğru yazdıklarını herkes biliyor, soyadı kod adı gibi. Gerçekten doğuştan doğru bir adam. Bugün FETÖ’cü diye suçlanan Necati Doğru, Kuva-i Milliye’nin kendisidir.

Yücel Arı bugün Sözcü davasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sözcü bir hukuk davası değildir bir siyasi davadır. Sözcü’nün de haberleri yaparken bunu ortaya koyması lazım.