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Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in ‘Büyük Buluşması’na yoğun ilgi

Usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, dün akşam SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu moderatörlüğünde sozcu.com.tr'de yayınlanan 'Büyük Buluşma' programında gündemi değerlendirdi. Klasik, kısır tartışma programlarından bıkan televizyon izleyicilerinin yoğun ilgi gösterdiği yayında duayen gazeteciler, Türkiye'nin corona virüsüne yönelik tedbirlerini masaya yatırdı.

Sozcu.com.tr
10:51 -
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Her akşam 20.30’da SÖZCÜ gazetesinin internet sitesi ve sozcu.com.tr‘nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak programın dünkü bölümünü binlerce kişi izledi.

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı usta gazeteci Yılmaz Özdil, corona virüsü pandemisine ilişkin birçok önemli konuyu gündeme taşıdı.

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmama kuralına uyan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Gökmen Ulu'nun evlerinden yaptıkları ‘Büyük Buluşma‘ her akşam saat 20:30'da sozcu.com.tr'de

‘Büyük Buluşma’ SÖZCÜ‘nün YouTube hesabından da yayınlanıyor.

Corona Gökmen Ulu internet sosyal medya Sözcü Türkiye Uğur Dündar Yılmaz Özdil YouTube
Son güncelleme: 11:01 07.04.2020
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