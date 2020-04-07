Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in ‘Büyük Buluşması’na yoğun ilgi

Her akşam 20.30’da SÖZCÜ gazetesinin internet sitesi ve sozcu.com.tr‘nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak programın dünkü bölümünü binlerce kişi izledi.

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı usta gazeteci Yılmaz Özdil, corona virüsü pandemisine ilişkin birçok önemli konuyu gündeme taşıdı.

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmama kuralına uyan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Gökmen Ulu'nun evlerinden yaptıkları ‘Büyük Buluşma‘ her akşam saat 20:30'da sozcu.com.tr'de…

‘Büyük Buluşma’ SÖZCÜ‘nün YouTube hesabından da yayınlanıyor.