Uğur Dündar’dan dikkat çeken paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Hope Hicks’in corona virüsüne yakalanmasının ardından gözler Beyaz Saray’a çevrilmişti. Uygulanan testlerden sonra 74 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump ve 50 yaşındaki eşi Melania’nın da corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ gazetesi yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nı belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük duyurulan tabloda yer almadığını açıklamasını hatırlatan Dündar, şu ifadeleri kullandı: Trump’ın testleri pozitif çıkınca piyasalar olumsuz etkilenmiş! Hayret doğrusu! Ne var bunda? Bizim Sağlık Bakanlığı’nın kriterlerine göre hasta değil, hatta vaka bile değil!!!