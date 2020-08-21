Uğur Dündar’dan flaş ‘müjde’ değerlendirmesi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen ‘müjde’yi açıkladı. Erdoğan “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” dedi.
Erdoğan, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu belirterek “Hedefimiz 2023’te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır” şeklinde konuştu.
UĞUR DÜNDAR ‘MÜJDE’Yİ DEĞERLENDİRDİ
Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar, Twitter hesabından Erdoğan’ın açıkladığı ‘müjde’yi değerlendirdi. Dündar, paylaşımında “Müjdeden sonra borsanın neden düştüğünü, doların niçin yükseldiğini anlayamadım!..” ifadelerini kullandı.