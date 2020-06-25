UKOME ne demek? UKOME açılımı nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 6 bin yeni taksi plakası teklifi sonrasında detaylar netleşti. UKOME toplantısında teklif kabul edilmedi ve bir sonraki toplantıda konunun tekrar görüşüleceği kararı verildi. UKOME toplantısı sonrası bu kısaltmanın açılımı merak edildi. UKOME’nin açılımını ve konuyla ilgili son gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz…

UKOME AÇILIMI NEDİR?

UKOME kısaltmasının açılımı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi‘dir. Büyükşehir Belediyelerinde bulunan bir birim olan UKOME, yasaya dayanarak büyükşehir belediyesi bünyesinde ulaşım ve trafiği düzenlemekle, yolcu taşıma ücretlerini belirlemekle ve toplu taşıma hatlarının güzergahlarını planlamakla ilgili kararlar alır.

UKOME TOPLANTISINDA KARAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı toplantıda alınan kararı, sosyal medya hesabından paylaştı: Teklif ‘6 bin yeni taksi plakası' olarak komisyona sunuldu. 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi. Teklif alt komisyona havale edildi ve bir dahaki UKOME toplantısında tekrar görüşülecek.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta İstanbul'a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını açıklayarak, şunlaır söylemişti:

“Kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi, İBB olacak. Prensipleri var; elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. QR koduyla, İstanbulkart’la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla…”