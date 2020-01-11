Ukrayna, Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisini vermedi

Ukrayna Mahkemesi, Bozkır hakkında verdiği ev hapsi kararını 10 Mart tarihine kadar uzattı. Bozkır'ın ev hapsi kararı kesinleşti ve tutuklanma talebi konusunda savcının itiraz hakkı da kalmadı.

EV HAPSİ SÜRESİ AZALTILDI

Bozkır hakkındaki ev hapsi süresi de azaltıldı. Daha önce 19.00-06.00 arasında evde bulunma şeklinde uygulanan karar, 23.00-06.00 saatlerine çekildi. Ukrayna yasalarına göre ev hapsi kararı en fazla 6 ay devam edebiliyor. İlk olarak 18 Ekim'de ev hapsine alınan Gökhan Nuri Bozkır, en fazla Nisan ayına kadar ev hapsinde tutulabilecek. Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi konusunda da bir karar alınmadı. Suikastın şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da 10 Temmuz 2019 tarihinde yakalanmıştı. Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.