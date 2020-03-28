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Ukrayna’dan gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı!

Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gelen Ro-Ro gemisindeki 34 TIR şoförü, önlem amaçlı 14 gün karantinaya alındı.

22:40 -
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Ukrayna’dan gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı!

Türk vatandaşı 34 TIR şoförünü taşıyan Ukrayna’dan gelen Ro-Ro gemisi, akşam saatlerinde Zonguldak Limanı’na yanaştı.

Geminin limana yanaşmasıyla Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri, personeli ve TIR şoförlerini kontrol etmeye başladı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından TIR’lar gemiden indirilerek boş alana konuldu.

Şoförler daha sonra AFAD minibüsüyle Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurda götürüldü.

Şoförlerin 14 gün karantina altında tutulacağı açıklandı. DHA

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