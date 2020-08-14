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“Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin” diyen AKP’li istifa ettim demişti ama…

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyada “Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin” dediği video sonrasında gelen tepkiler üzerine görevinden istifa eden Şanlıurfa AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç’ın, Haliliye Belediye Başkan Vekililiği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görevlerinin devam ettiğini açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ
13:18 -
Haberler Gündem

Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç girdiği jakuzide keyif yaparken, “Ulan fakirler, oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif edeceğim de” dediği videonun sosyal medyada düşmesi sonrasında gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini açıklamıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Twitter hesabından yaptığı açıklamada Saraç'ın, meclis üyeliği görevlerine devam ettiğini duyurdu.

Foto: SÖZCÜ / Görevinden istifa ettiğini açıklayan Mehmet Salih Saraç halen Haliliye Belediye Başkan Vekili olarak görevine devam ediyor

“SARAÇ, PARALI MAKAMLARI BIRAKMIŞ DEĞİL”

Tanal, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı;

* Ağam (AKP) bizimle eğlenir! Jakuzi sefası yaparken “Lan fakirler! Beni rahatsız etmeyin” diyen Mehmet Salih Saraç, tepkinin dinmesi için formaliteden AKP Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan ayrı ama parti ve belediye toplantılarında boy göstermeye devam ediyor.

* Fakirlerle alay eden M. Salih Saraç, Haliliye Belediye Meclisi’nde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde üye olarak görevlerine devam ediyor.

* Ayrıca Haliliye Belediye Başkan Vekililiği görevini yürütüyor. İlçe ve Büyükşehir Belediyesi’ndeki komisyonlarda görev yapıyor.

Foto: SÖZCÜ / Saraç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde de meclis üyesi

“AKP HALKTAN KOPTU”

AKP’nin Şanlıurfalılarla alay etmeye devam ettiğini belirten Tanal, şunları kaydetti:

* Makamdan makam beğen Saraç,  gençlik kolları başkanlığından istifa etmiş olabilir, lakin AKP Urfa teşkilatındaki görevi sayesinde elde ettiği ‘paralı' makamları bırakmış değil.

* Eğer AKP samimi olsaydı Saraç belediye meclis üyeliklerinden de ayrılırdı, partiden ihraç edilirdi. Yani anlayacağınız AKP, Şanlıurfalılarla dalga geçmeye devam ediyor.

* Mevcut görevlerinden dolayı para alan Saraç, istediği zaman jakuzi sefası yapabilecek! Varsın hemşerilerim içme suyundan, elektrik hizmetinden mahrum kalsın, AKP’lileri ilgilendirmiyor ki, onların keyfi gıcır.

* Mehmet Salih Saraç, aslında AKP'nin aynasıdır. Bu yüzden Saraç'ı korudular, ihraç etmediler. AKP, halktan koptu. Önümüzdeki seçimde AKP'ye verilen her oy, jakuzi sefasının devamını isteme anlamına gelecektir.

AKP CHP istanbul istifa Mahmut Tanal Meclis para Şanlıurfa sosyal medya Sözcü Twitter
Son güncelleme: 13:33 14.08.2020
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