Ulaştırma Bakanı’nı uçuran şirket ‘tanıdık’ çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin ve bir Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hep birlikte pilotaj eğitimi almaya başladı. Havacılık sektörünün en tepesindeki 3 ismin eğitim için tercih ettikleri kurum son dönemde yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Vizyon Havacılık.

3 devlet adamının en az 13 bin dolarlık PPL (Private Pilot Licence) eğitim bedelini ödeyip ödemediği merak ediliyor. Eğitimle ilgili tüm prosedürleri, Vizyon Havacılık'la bağlantıları DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin yürütüyor. 3'lünün teorik eğitimleri büyük oranda tamamladıkları, sağlık kontrolünden geçtiği ve Kapadokya Havalimanı’nda eğitim uçuşlarına başladıkları öğrenildi.

YAVAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Vizyon Havacılık, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra yaptığı suç duyurusuyla gündeme gelmişti. Yavaş, başkanlıktan istifa ettirilen Melih Gökçek'in, 23 milyon 645 bin TL'ye belediyeye 15 uçak ve 1 helikopterden oluşan bir filo kurduğunu ortaya koymuş ve belediyenin zarara uğratıldığını belgelemişti.

Suç duyurusunda, tamamına yakını Vizyon Havacılık ve bağlı olduğu Çam Grup Dış Ticaret A.Ş.'den alınan uçaklara, piyasa araştırması yapılmadan değerinden fazla para ödendiği iddia edilmişti. İşletilmeyen uçakların bakımları belediyeye 8 milyon 83 bin TL'ye mal olmuş, 15 Temmuz'dan hemen sonra Vizyon Havacılık'a yok pahasına geri satılmıştı.

Yavaş, Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında yine Çam Grup'la ilgili diğer iddiaları şöyle dile getirmişti: “Firma 1 lira 50 kuruştan aldığı 1 milyon fidanı 14 lira 90 kuruşa ASKİ'ye satmış. Bilirkişiler ‘Orman Genel Müdürlüğü'nden bedelsiz alınabilirdi' diyor. Uçak ve helikopter, bunlar da şu anda savcılıkta. ASKİ bütçesinin zararı 42 milyon 324 bin lira.”

5 GÜNDE 1 İHALE ALMIŞTI

Çam Grup'un sahibi Ali Okan Çam, Gökçek döneminde belediye iştiraki olan BelBeton'un yönetim kurulunda görev aldı. AKP kongresine katılıp sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çam Grup, 2013'ten Gökçek'in istifa ettiği 2017'ye kadar ihalelerin yüzde 98'i ASKİ'den aldı. iki yıl içerisinde belediyeden toplam 450 milyon liralık tam 150 ihale aldı Yani yaklaşık 5 günde bir ihale kazandı.

2014'TE KURULDU

Vizyon Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çam Grup çatısı altında 2014 yılında kuruldu. Sektörde çok yeni olan ve pek tanınmayan şirketin 2018'de Esenboğa Havalimanı'nda büyük bir hangar açabilmesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay'ın açılış törene katılması dikkat çekmişti. Vizyon Havacılık Genel Müdürü Ferhat Yenibertiz, aynı törende ay sonunda pilotaj eğitimlerine başlayacaklarını da müjdelemişti.