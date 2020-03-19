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Ülke genelinde temizlik seferberliği

Tüm dünya corona virüsüyle mücadele ederken, Türkiye'de de topyekün temizlik seferberliği başlatıldı. Virüsün yayılmasında önleyici tedbirlerin başında bireysel hijyen gelirken, belediyelerde sokak ve caddeleri temizlemeye başladı.

10:01 -
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Ülke genelinde temizlik seferberliği

İSTANBUL

Ümraniye’de corona virüsü tedbirleri kapsamında yalnızca sokaklar değil, insanların yoğun olarak geçtiği caddelerde, çöp kutularında, parklarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı.

FOTO: İHA

SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 10 ekip gece-gündüz demeden korona virüsüne karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde bulunan tüm okul ve camiler titizlikle temizleniyor.

FOTO: İHA

ISPARTA

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, corona virüsü riskine karşın tüm cadde ve sokaklar ile vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

FOTO:İHA

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Son güncelleme: 10:44 19.03.2020
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