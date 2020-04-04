‘Ülkeme gelemiyorum, ne olur ilaçlarımı gönderin!’

İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Memet Ülger (60) ve eşi Hollanda'da yaşayan kızları ve ailesini görmek amacıyla 16 Şubat'ta Rotterdam'a gitti.

Kronik diyabet hastası olan ve daha önce akciğer enbolisi geçiren Memet Ülger, 10 gün önce biten ilaçlarını alamadığını söyledi. Hollanda'ya geldiklerinde planlarının bir ay kalmak olduğunu belirten Ülger, bu sürede kullanacağı ilaçlarını beraberinde getirdiğini anlattı.

Virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Ülger yaklaşık 10 gündür ilaçlarını temin edemiyor.

KONSOLOSLUĞA BAŞVURDU

Hollanda'da yaşamadığı için eczanelerden ilaç almaya çalıştığında çok yüksek rakamlar ödenmesi gerektiğini belirten Ülger, İstanbul'daki kargo şirketlerinin de ilaçlarını göndermediğini söyledi.

Rotterdam Başkonsolosluğu'ndan yardım isteyen Ülger reçetesini göndermesine rağmen olumsuz yanıt aldı. Ülger “Gelecek ilk uçakla ülkeme dönmem için listeye isim yazdırabileceğim söylendi.

Ben kronik hastayım. Türkiye koşulları ve şartlarını biliyorum. Karantina işinden korktuğum için daha kötü olabileceğimi düşündüm. İsmimi listeye yazdırdım ama karar veremedim.

Türkiye'deki salgın koşullar burada da geçerli ancak buradaki insanlar söz dinliyor. Buranın başbakanı, sağlık bakanı televizyona çıktığı ve uyarı yaptığı zaman harfi harfine uyuyorlar” diye konuştu.

Konsolosluktan olumsuz cevap geldiğini belirten Memet Ülger “Ben Türk vatandaşıyım. Türkiye'nin konsolosluğundan yardım istedim. Bir haftadır oyalıyorlar. Elimde ilacım yok. Kullanmak zorundayım' dedi.