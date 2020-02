Ülkü Ocakları’ndan Devlet Bahçeli’ye ‘Onur Ödülü’

Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP MYK üyesi Ahmet Yiğit Yıldırım, Erdem Karakoç, Davut Haskırış, Niyazi Paksoy, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, MHP İstanbul İlçe Başkanları, Türk Dünyası vakıf ve dernekleri ve çok sayıda ülkücü katıldı.

Tören, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'yla başladı.

AÇILIŞ KONUŞMASI AKTUNÇ'TAN

Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktunç, “Her millet için milli birlik kurmak mukaddes bir hak kabul edildiği halde , bu hal neden Türkler için tanınmasın ? Hele bu mukaddes hak ve dilek neden Türkiye'de , suç ve cürüm olarak karşılanıyor ? İnsaniyetçilik ve insan haklarına hürmette kendilerini ön safta göstermeğe yeltenmiş olan o meşhur … Türkçülük düşmanları İçin her çeşit insan hakklarından mahrum yaşayan milyonlarca Türk'e insan gibi yaşama hakkı sağlamayı dilemek , neden cürüm sayılıyor?” dedi.

SİNAN ATEŞ: EMPERYALİZME KARŞI TOPYEKUN BİR SAVAŞ İÇİNDEYİZ

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş de yaptığı konuşmada, Türk tarihinden örnekler vererek, Türklerin cihana adaletle hükmettiğini, insanı Allah’ın emaneti gördüğünü söyledi.

Savaş tarihçilerinin, savaşı sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayırdığını belirten Ateş, “Biz bir savaşın içindeyiz. Tarihimizin, inançlarımızın, genlerimizin bizi davet ettiği bir savaş. Bu savaşa bizi yine tarihimiz, inançlarımız ve genlerimiz zorladı. Cehalete, yoksulluğa, bölücülüğe, geri bırakılmışlığa, emperyalizme karşı topyekun bir savaş içindeyiz” dedi.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Zamana karşı sıcak bir savaş yürüttüklerini ifade eden Ateş, Türklüğün lehine geçmeyen her saniyeyle, mesafelerle, Türklüğün bölünmüşlüğüyle kavgalı olduklarını söyledi.

Ateş, her bakımdan kuvvetli olmak zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Yarının büyük ve müreffeh Türkiye’sini inşa etmek, Turan’a ulaşmak için çok çalışacağız. Ülkücüler mesuliyet duygusu taşır, kutlu ülkü yolunda asla yorulmaz ve tükenmezler. Davayı kabul edip, mücadeleye katılan her ülkücünün gönlünde tek bir netice vardır, o da zaferdir. Türkiye’nin odak kabul edildiği, Ankara’nın merkez olduğu bir Türk medeniyeti huzurun adresi, kardeşlik ve dostluğun güvencesi, bölge ve dünya istikrarının yegâne seçeneğidir.”

AKTUNÇ KILIÇ HEDİYE ETTİ

Konuşmanın ardından İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktunç, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'e Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcının bir örnek modelini hediye etti.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.



6. TÜRK DÜNYASI HİZMET ÖDÜLLERİ ALAN KİŞİ VE KURUMLAR ŞÖYLE:

–Yılın Proje Ödülü: Yetimler Üşümesin / Doğu Türkistan Dernekleri (İsa Yusuf Alptekin Vakfı-Doğu Türkistan Vakfı ve Doğu Türkistan Gençlik Derneği)

–Yılın Sporcusu Ödülü: Selen Gündüz

–Yılın Kitap Ödülü: Selçuklular / Erkan Göksu

–Yılın Yazar Ödülü: Selman Kayabaşı

–Yılın Sanatçı Ödülü: Yusuf Güney

–Yılın Türk Kültürüne Hizmet Ödülü: Türkler Geliyor Filmi

–Yılın Belediyesi Ödülü: Silivri Belediyesi

–Yılın STK Ödülü: Osmaniye Vakfı

–Yılın Akademisyen Ödülü: Dr. Cemil Doğaç İpek

–Yılın Müzik Ödülü: Ahmet Öngel / Vur Türk'ün Pençesini

–Yılın Oyuncu Ödülü: Celal Al / Abdurrahman Alp Karakteriyle

–Yılın Onur Ödülü: Dr. Devlet Bahçeli