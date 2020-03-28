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Uludağ Milli Parklar corona virüsü nedeniyle kapatıldı!

Türkiye, corona virüsü tedbirleri kapsamında salgının yayılmaması için önlem üzerine önlem alıyor. Hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılması kararının ardından Bursa'da Uludağ Milli Parklar gişeleri de kapatıldı.

Halil ATAŞ / Bursa
20:22 -
Haberler Gündem
Uludağ Milli Parklar corona virüsü nedeniyle kapatıldı!

İçişleri Bakanlığı, halk sağlığını göz önünde bulundurarak sosyal alanlarda vatandaşların bir arada bulunmamasını önleyecek tedbirlerini artırıyor.

Bu çerçevede Bursa Uludağ Milli Parklar girişleri bugün itibariyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Gişelerde bekleyen jandarma ekipleri, Uludağ’a çıkmak için gişelere gelen vatandaşlara uyarılarda bulunarak geri döndürdü.

VALİLİK PAYLAŞIM YAPTI

Bursa Valiliği sosyal medyadan vatandaşları uyararak, “Uludağ Milli Parkı” denetimlerimiz titizlikle takip ediliyor. Her şey sağlık için, her şey yaşam için. Evde kal Bursa” paylaşımında bulundu.

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