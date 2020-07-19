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Uludağ’da kaybolan üç kişiyle ilgili iyi haber!

Bursa'da sabahın erken saatlerinde Uludağ Milli Parkı zirve istikametine yürüyen üç kişi dönüş yolunda kayboldu. JAK timinin 7 saatlik arama kurtarma çalışması sonrasında kayıp şahıslar ormanlık alanda sağ salim bulundular.

Halil ATAŞ / Bursa
20:54 -
Haberler Gündem
Uludağ’da kaybolan üç kişiyle ilgili iyi haber!

Tarihi Ulucami’de kıldıkları sabah namazının ardından Uludağ Millî Parklar zirve istikametine doğru yürüyüşe geçen Alper Yılmaz, Talip Arı ve Mert Ali Acar, öğle saatlerinde dönüşe geçti.

Bir süre sonra yolu kaybeden üç arkadaş saat 13.30’da yakınlarını arayarak telefonlarının şarjlarının az olduğunu, kaybolduklarını bildirdiler.

JAK TİMLERİ BULDU

Bursa il Jandarma Komutanlığı’na yapılan ihbarın ardından harekete geçen JAK timleri Uludağ zirve istikametinde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda Alper Yılmaz, Talip Arı ve Mert Ali Acar’a ulaştı. Kurtarılan üç arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa Haber Sağlık Uludağ
Son güncelleme: 21:14 19.07.2020
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