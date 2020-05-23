Uluslararası başarılara imza atan Prof. Necmettin Ünal: Bu süreçte kızıma sarılmayı özledim!

Prof. Necmettin Ünal, Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı… Geçtiğimiz yıl Küresel Sepsis Ödülü'ne layık görüldü. Sepsis, vücutta oluşan bir enfeksiyona karşı verilen kontrolsüz bağışıklık yanıtının, organlarda fonksiyon bozuklukları veya organ yetmezliklerine yol açması olarak tanımlanıyor.
Her yıl sepsis nedeni ile 11 milyon kişi hayatını kaybediyor. Covid-19'daki enfeksiyon durumunda da ölümler sepsis sonucu gerçekleşiyor. Ünal da bu amaçla çalışmalar yapan ve tüm dünyada 94 ülkenin üzerinde organize olan Global Sepsis Alliance'ın Türkiye temsilcisi…
Prof. Necmettin Ünal ile corona virüsünde normalleşme sürecini konuştuk. AVM'lerin açılmasını doğru bulmayan Ünal, en çok yakınlarıyla buluşmayı ve kebap yemeyi özlediğini söyledi ve “Ailemle adeta küsüm, kızımı aylardır öpemedim” dedi. Ünal şunları söyledi:
İKİNCİ DALGA OLASILIĞI VAR
– Normalleşme süreci ve AVM'lerin açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Salgın tam olarak kontrol altına alınmadan buna izin verilmemesi gerekirdi. Gevşeme uygulamaları sırasında AVM'lerin öncelikli açılacak mekanlar olarak kabul edilmesinin ne oranda doğru olduğu tartışmalıdır. Daha az insanın bir araya geldiği sokak mağazaları açılmazken, kapalı alanlarda çok sayıda kişinin toplanmasına izin verilmesi gerçekten ilginç.
AVM'lerin dörtte biri, salgın açısından en kötü durumda olan İstanbul'da bulunuyor. Bu durum İstanbul'daki hasta sayısının artmasına yol açar mı, gerekli tedbirler alındı mı? Bunun yanıtları 1-2 hafta sonraki vaka sayıları ile ortaya çıkar. AVM açılışı erken oldu, İstanbul'daki AVM'lerin açılışı ise daha da erken oldu.
– İkinci bir dalga bekleniyor mu? Buna karşı nasıl önlem alabiliriz?
Tüm salgınlarda ikinci dalga olasılığı vardır. Toplumun belli oranı hastalığı geçirerek veya bağışık hale gelene kadar bu olasılık hep olacak. Covid pozitif olan, negatif olan yakalanmayan, tespit edilmeyen vakaları hesaplarsak 600-900 bin kişinin hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olabileceği düşünülebilir.
Bu sayı ülke nüfusunun onda biri ve bağışıklık oranında yeni dalgaların oluşmasına engel nitelikte değil. İkinci-üçüncü dalgaların olmaması, olduğu takdirde kontrol edilemez seviyeye çıkmaması için gevşeme tedbirleri kademeli ve en az 14 günlük basamaklarla yapılmalı. Daha hızlı yapılacak gevşeme tedbirleri beklenmeyen sonuçlara gebedir.
KEBAP YEMEYİ ÇOK ÖZLEDİM
– Kafe ve restoranların da yakın zamanda açılması planlanıyor. Bunun için nasıl bir düzenleme yapılmalı?
Zamanlaması çok önemli. ABD'de yapılan bir ankette kısıtlama sonrası halk, dostları, arkadaşları ile görüşmek istiyor. İkinci sırada özlem duyulan da bir restoranda yemek yemek…
Çin'de bir restorana giden ve 2 gün sonra Covid gelişen hastanın, havalandırma sistemi nedeniyle 9 kişiye daha hastalığı bulaştırdığı ortaya çıktı. Restoranların havalandırma sistemleriyle ilgili kurallar getirilmeli.
Split klima engellenmeli. Doğal havalandırma olmalı. Soyal mesafeye uyulmalı. Yoksa ben de kebap yemeyi, arkadaşlarım ve yakınlarımla buluşmayı çok özledim.
– Şimdi önümüz bayram….
Bayramda da sokağa çıkma yasağını destekliyorum. Bu bayramı unutmamız lazım. Böylece gelecek bayramlarda büyüklerimizin elini öpme, onları yaşamda görme şansını bulacağız.
İnsanlar ailesini uzaktan kutlasın. Balkondan, yoldan, ziyaret etsin, evine dönsün. Bir dahaki bayramları üzüntüsüz yaşamak istiyorsak, bu bayramda yakın teması unutalım. Bakın ben ailemle aylardır adeta küsüm. Yoğun bakıma girip Covid şüphesi olan hastalara bakıyorum.
Ne kadar tedbir alsam da yine de küslüğün benim açımdan devam etmesi gerekiyor. Eve girince üstümü değiştiriyorum, duş alıyorum. Ama kızımı aylardır öpmedim. Ona sarılmayı özledim.
Berber ve kuaförlerin açılması uygun oldu mu ?
Bu salonların açılması ile birlikte, randevu patlaması yaşandı. Ancak saç kesimi için sosyal mesafenin çok altında çalışılıyor. Berberler, kuaförler periyodik test yaptırmalı. Çalışanlar da kendini korumalı. Çalışanların enfekte olması, her müşteriye virüsü bulaştırmasıyla sonuçlanır.
Maske, siperlik, el yıkama, antiseptik kullanmaları şart. Örtü ve havluların her müşteri sonrası yıkanması veya tek kullanımlık olması şart. Kullanılan aletler de her müşteri sonrasında temizlenmelidir.
– Peki siz AVM'lere ya da berbere gitmeyi düşünüyor musunuz?
Benim saç tıraşımı eşim yaptı. Fena da yapmıyor. Mahalle arasındaki berberlerin maske takmadığını gördüm. Bu şartlar altında ben berbere gitmem. Torunum olmasa bile belli bir yaştayım. Saçım bir müddet çok güzel olmasın. Mecbur olmadıkça AVM'ye de gitmem, berbere de. Çevremdekiler de gitmeyecekler.