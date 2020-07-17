Uluslararası bültenle aranıyordu! Kuşadası’nda yakalandı

İrlanda makamlarınca kasten adam öldürme suçundan uluslararası bülten ile aranan Thomas Kenet Mc Connel (35) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gizlendiği evde yakalandı. İrlandalıların kaldığı sitede yakalanan Connel, polislerin kendisini nasıl bulduğuna şaşırdı.

TÜRKİYE’DE OLABİLECEĞİ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLDİ

INTERPOL’un Türkiye'de olabileceği yönünde Türk polisini bilgilendirmesi üzerine, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çok yönlü araştırma başlattı.

İrlandalılara ait siteler üzerinde çalışan polis ekipleri, Thomas Kenet Mc Connel'in Kadınlardenizi Mahallesindeki İrlandalılar sitesinde bir evde gizlendiğini tespit etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Siteden çıkmadığı, evden uzaklaşmadığı belirlenen Connel'in yakalanması için İnterpolun bülteni ile Söke 1.Ağır Ceza Mahkemesince kasten adan öldürme suçundan yakalama kararı çıkaran polis, eve baskın yaptı.

Gözaltına alınan Connel, hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Söke cezaevine gönderildi.