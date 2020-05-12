Uluslararası Hemşireler Günü kutlu olsun! Florence Nightingale kimdir?

Birçok ülke Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ı içeren hafta boyunca her yıl Ulusal Hemşirelik Haftası’nı kutluyor. Kutsal bir vazife üstlenen ve bunu başarıyla yerine getirmeyi amaçlayan hemşirelerimizin Uluslararası Hemşireler Günü Florence Nightingale anısına kutlanıyor. Peki Florence Nightingale kimdir?

ULUSLARARASI HEMŞİRELER GÜNÜ

Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde (Florence Nightingale’in doğum günü) kutlanan özel gün. Bazı ülkelerde 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanır.

FLORENCE NIGHTINGALE KİMDİR?

Florence Nightingale; 12 Mayıs 1820 tarihinde doğan ve 13 Ağustos 1910 tarihinde hayata veda eden, İngiliz sosyal reformcu, istatistikçi ve hemşire. Modern hemşireliğin kurucusudur. Kırım Savaşı sırasında eğitim alan hemşirelerin yöneticisi olarak öne çıkmış, savaşta yaralanan askerlerin tedavi ve bakımlarını yapmıştır. Hemşireliğe son derece olumlu bir itibar kazandırmış ve Viktorya kültüründe bir ikon olmuştur. Özellikle gece gündüz demeden yaralı askerlere baktığı için kendisine “Lambalı Kadın” denmiştir.

Bazı yorumcular Nightingale’in Kırım Savaşı’ndaki başarılarının medya tarafından abartıldığını, halkın bir kahramana olan ihtiyacının karşılandığını iddia etmiştir. Bununla birlikte, eleştirmenler Nightingale’in başarılarının profesyonelleştirici hemşirelik rollerini belirleyici nitelikte olduğunu kabul etmiştir. 1860 yılında Nightingale, Londra’da St Thomas’ Hospital’da kendi hemşirelik okulunun kurulmasıyla profesyonel hemşirelik vakfının temellerini atmıştır. Dünyada ilk modern sivil hemşire okulu olmuştur ve şu anda King’s College London’ın parçasıdır. Yeni hemşireler tarafından alınan Nightingale Andı ile adı onurlandırılmıştır. Doğum günü her yıl “Uluslararası Hemşireleri Günü” olarak kutlanmaktadır. Sosyal reformları İngiliz toplumunun tüm kesimlerine yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, Hindistan’daki açlık yardımını savunmak, kadınlara aşırı sert olarak gördüğü fuhuş yasalarını ortadan kaldırma ve kadınların iş gücüne katılımını kabul ettirme şekillerini genişletme çalışmaları olmuştur.