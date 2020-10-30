Ümit Özdağ’dan ‘disiplin’ açıklaması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik ‘FETÖ’ suçlaması ve Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası, partililerin talepleriyle disiplin kuruluna sevk edilmişti…

Özdağ, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

* Genel Merkez ve İYİ Parti grup yetkilileri, ne yazık ki yaşanan süreci, Türkiye'de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İYİ Parti'yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir.