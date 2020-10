Ümit Yalım: Burası vatan toprağı değil mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Tesisleri’nde gerçekleşen sempozyumda konuşan Emekli Kurmay Albay ve Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, AKP iktidarının 15 sene içerisinde yapmış olduğu kıta sahanlığının Türkiye'den binlerce kilometre toprak kaybına sebep olduğunu savunarak şöyle konuştu:

“15 YILDA 80 BİN KİLOMETRE YUNANİSTAN’A KAYBEDİLDİ”

* 1986 yılında Özal Hükümeti döneminde Karadeniz'de, Münhasır Ekonomik Bölge(MEB) ve kıta sahanlığında çok kapsamlı bir anlaşma yapıldı ve şu anda Karadeniz'de herhangi bir sorun yok. Fakat bu siyasi iktidar döneminde 15 senede bir kıta sahanlığı yapıldı, ama 80 bin kilometre Yunanistan'a kaybedildi.

* 17 Şubat 2003'te Kıbrıs Rum Yönetimi ile Mısır arasında MEB sınırlandırma anlaşması yapıldı ve bu bölge bizim kıta sahanlığımıza giriyor. Bizim Dışişleri Bakanlığı yan gelip yattı ve 13 ay sonra zahmet buyurup Birleşmiş Milletlere nota yolladı, ‘Güney Kıbrıs ve Mısır anlaşması bizim kıta sahanlığımıza giriyor' diye. Günaydın! 2007 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lübnan ile anlaşma yapıyor, 2010 yılında da İsrail'le anlaşma yapıyor. Bizimkiler zahmet buyurup 1 yıl sonra 2011 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir kıta sahanlığı anlaşması yapıyor.

“CEM GÜRDENİZ MAVİ VATAN'A SAHİP ÇIKMIYOR”

* Bu kıta sahanlığı anlaşması yaptığınız zaman o bölgede başka ülkeler sondaj yapamaz ve petrol arayamaz ama gelip balık avlayabilir bir de Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması da yapsaydık kimse balık dahi avlayamazdı.

* Şu anda bu bölgeye her ülkenin gemisi istediği gibi gelebiliyor. Niye? Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yok çünkü. Toprak kaybediyoruz, alan kaybediyoruz, deniz kıta sahanlığını kaybediyoruz.

* Bir deniz kaplumbağası bile 1 yılda İtalya'ya gidip gelebiliyor, bunlar 15 yılda bir kıta sahanlığı yaptılar yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. 80 bin kilometre kadar kıta sahanlığı Yunanistan'a gitti burası Mavi Vatan değil mi?

“ADALARA KAYYUM ATANSIN”

İzmir, Aydın ve Muğla sınırlarındaki adalarda Yunan başkanlar bulunduğuna dikkat çeken Yalım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ‘kayyum' çağrısı yaparak, “AKP döneminde Ege'de 17 ada, Yunanistan'a geçti. Bu adalarda Yunan belediyeleri var. İzmir, Aydın ve Muğla sınırlarındaki 17 ada ve bir kayalığımızda artık sadece Yunan varlığı var. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalar Belediye Başkanı ise Erdem Gül… Ama İzmir, Aydın ve Muğla'da durum böyle değil. Büyükşehir Belediye Başkanı Türk vatandaşı, ama adalar belediye başkanı Yunan vatandaşı… Ey İçleri Bakanı Süleyman Soylu niye buraya kayyum atamıyorsun, niye bunları görevden almıyorsun” diye konuştu.

“BURASI VATAN TOPRAĞI DEĞİL Mİ?”

Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan hattında Azerbaycan tarafını tutmasının doğru bir yol olduğunu ifade eden Yalım, “Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı işgal etti ve Azeri dostlarımız başarılı bir şekilde harekatı sürdürüyor hükümet destekliyor. Evet hepimiz gönülden destekliyoruz, Ermenistan Dağlık Karabağ'ı işgal etmesin fakat Yunanistan kalkmış 2004'den beri 16 yıldır benim topraklarımda, buna neden sesiniz çıkmıyor, burası vatan toprağı değil mi? Sen haklı olarak Azerbaycan'a sahip çıkıyorsun ama senin burada toprağın kaybedilmiş 18 ada 2 kayalık buna sadece ada olarak bakmayın etrafında kıta sahanlığı var yani petrol ve doğalgaz var. Her tarafına da kilise inşa etmişler vatan toprakları çan sesleri ile inim inim inliyor, ezan sesi hiç yok. Hani bunlar Müslümandı? Her tarafa camii inşa ediyorsunuz da neden buraya camii inşa etmiyorsunuz? Ben her türlü inanca saygı duyarım ama sen çıkıp İslami söylemler üzerinden konuşuyorsan gereğini yerine getireceksin” sözlerini kaydetti.