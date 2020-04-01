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UMKE personeli Selin coronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi!

Kırklareli'de, corona virüsene yakalanan UMKE personeli Selin Telo, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane personeli, Selin Telo'yu alkışlarla uğurladı.

19:39 -
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UMKE personeli Selin coronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi!

Kırklareli Valiliği, kentte ilk corona virüsü hastası olan UMKE personeli Selin Telo’nun tedavisinin ardından Devlet Hastanesi’nden taburcu edildiğini açıkladı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve dünden itibaren çalışmalarını Valilik Konağı’nda sürdüren Vali Osman Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre önce corona virüsü test sonucu pozitif çıkan UMKE personeli Selin Telo’nun Kırklareli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındığını belirtti.

İLK VAKA TABURCU OLDU

Telo’nun 14 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade eden Bilgin, şu ifadeleri kullandı;

*İlk vakamız taburcu oldu. Göğüs hastalıkları uzmanlarımız, İl Sağlık Müdürümüz, Başhekimimize, ilimizde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personelimiz Selin Hanım’ın tedavisinde gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

*Selin Hanım’a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evde kal Kırklareli, hep birlikte bu süreci aşacağız. DHA

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