Ümraniye’de dehşet anları! Kurşun yağmuruna tuttular

Olay, geçen günlerde Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrika deposunun önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Murat Kaya deponun önünde bekleyen araçtakileri uyararak ”Burası depo girişi, durmayın” dedi.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİLER

Güvenlik görevlisinin uyarısı üzerine otomobildekiler deponun önünden ayrıldı. Bir süre sonra geri gelip Murat Kaya ile tartıştılar. Daha sonra ise peş peşe ateş edip kaçtılar. Kanlar içerisinde kalan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından polis ekipleri araştırma başlattı. Kaya’yı öldüren Taha B. ve Denizhan A., Kartal’da düzenlenen baskınla yakalandı. Olayda kullanıkları silah da ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Yakalanan Taha B.’nin, uyuşturucu, hırsızlık, kasten yaralama ve tehdit, Denizhan A.’nın ise uyuşturucu ve polise mukavemetten kayıtları olduğu ortaya çıktı. Emniyet’te işlemleri tamamlanan iki katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.