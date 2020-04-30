Ümraniye’de korkunç kaza! Pazar alışverişinden dönüyordu

Kaza, saat 11.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre M.A sokağın girişi inşaatta beton dökümü nedeniyle kapanınca aracıyla geri geri sokaktan çıkmak istedi.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Bu sırada pazardan alışveriş yaparak evine doğru giden Nevhabar Ertuğrul isimli kadına çarptı. Hareket halindeki otomobil yerdeki kadını altına aldı.

Kazayı gören vatandaşlar uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Kadının yardım çığlığını duyanlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar otomobili havaya kaldırarak altındaki yaralı kadını çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

GERİYE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MALZEMELER KALDI

Talihsiz kadından geriye otomobilin altında sıkışan pazardan aldığı sebze ve meyveler kaldı. Görgü tanıkları “Sürücü geri geri geliyordu. Kadını fark etmedi çarptı. Panikle üstünden geçti. Hemen otomobili kaldırarak kadını altından çıkardık” diye konuştu.

Sürücü M.A polis ekiplerine kaza ile ilgili bilgi verdi. Emniyete götürülen sürücü “Kadını fark etmedim.” diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)