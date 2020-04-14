Ümraniye’de korkunç olay!

4 çocuk annesi Nurgül Boz ile Ersin Korkmaz bir süredir ilişki yaşıyordu. Nurgül Boz, olayın yaşandığı 10 Nisan’da Ersin Korkmaz’ın yaşadığı Ümraniye Site Mahallesi’ndeki evine gitti. İkili arasında saat 22.00 sıralarında kıskançlık kavgası başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ersin Korkmaz, Nurgül Boz’u vücudunun 7 yerinden bıçakladı.

POLİSE GİDEREK İTİRAF ETTİ

Boz, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken evden çıkan Ersin Korkmaz, Çakmak Polis Merkezi’ne giderek durumu polise anlattı. Korkmaz gözaltına alınırken, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Giden ekipler içeri girdiklerinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

SUÇ DOSYASI KABARIK!

Emniyette yapılan sorgulamalarda Ersin Korkmaz’ın kasten yaralama, oto hırsızlığı, silahlı kanunlara muhalefet, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi 15 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz tutuklandı.