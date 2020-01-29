Ümraniye’de üvey anne dehşeti

İddiaya göre 14 yaşındaki I.T., sömestr tatili için babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T (29)’nin yaşadığı eve misafirliğe gitti.

Akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T, kendisine yardım etmesi için I.T.’yi mutfağa çağırdı ve kızdan bulaşıkları makineye yerleştirmesini istedi. I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgâhın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.’nin başından aşağı döküldü.

I.T.’nin annesi Kesra Yılmaz, olayın kasıtlı yapıldığını söyleyerek Y.T’den şikâyetçi oldu. Y.T, gözaltına alınarak Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başında ve vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı. 3 kere ameliyat edilenn I.T.’nin ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık tedavi bölümündeki tedavisi sürüyor. (DHA)