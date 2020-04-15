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Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, coronadan öldü

Umre ziyaretinden dönen bir kadın, Kayseri’de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildi. Diyarbakır’ın Silvan ilçesine gelen kadın, aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra corona virüsü nedeni ile hayatını kaybetti.

17:31 -
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Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, coronadan öldü

Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri'de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda corona virüsü testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan'a gönderildi.

AYNI AKŞAM HASTANEYE KALDIRILDI

Silvan'a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Corona virüsü testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

AİLE FERTLERİ KARANTİNAYA ALINDI

Korkutan, dün akşam saatlerinde corona virüsü nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan'ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı. İHA

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Son güncelleme: 17:34 15.04.2020
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