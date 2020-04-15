Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, coronadan öldü

Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri'de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda corona virüsü testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan'a gönderildi.
AYNI AKŞAM HASTANEYE KALDIRILDI
Silvan'a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Corona virüsü testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
AİLE FERTLERİ KARANTİNAYA ALINDI
Korkutan, dün akşam saatlerinde corona virüsü nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan'ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı. İHA