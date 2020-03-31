Umre dönüşü karantinaya alınan imam hastanede hayatını kaybetti

Rize’nde çeşitli yerel televizyonlarda dini sohbet programları yapan İmam İhsan Günaydın, Umre dönüşünde yapılan test sonucunda corona virüsü tespit edilmesi üzerine İstanbul’da bir hastaneye yatırıldı. Tedavi altında bulunan imam Günaydın, dün hayatını kaybetti.

İmamın bir yakını sosyal medya hesabından “Umre dönüşü İstanbul da gözlem altında hastanede tutulan Rize’nin Derepazarı ilçesine bağlı Çukurlu köyünden halamın oğlu değerli insan, İhsan Günaydın hocamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin” diye paylaşımda bulunarak Günaydın’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENAZE GELMEYİN EVDE KALIP DUA EDİN

Günaydın’ın İstanbul’dan gönderilen cenazesi bugün kılınacak cenaze namazından sonra Rize’nin Derepazar ilçesi Çukurlu köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Kardeşi Enes Günaydın ise cenazeye katılım olmaması için sosyal medya hesabından vatandaşları uyararak, “Abim hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin. (Önemli not) Kıymetli dostlar sizlerden ricamız olarak İhsan abimin malum hastalıktan ötürü cenaze merasimimize katılmamanızı istirham eder evlerinizde kalarak abime Allah rızası için hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz” paylaşımında bulundu.

UMRECİLERİN GÖZETİM SÜRESİ UZATILMIŞTI

Diğer taraftan çeşitli şehirlerde KYK yurtlarında kalan umreden dönen vatandaşların 14 günlük gözetim süreleri bitmiş ancak bazılarında corona virüsüne rastlanılması sonucu gözetim süreleri Bilim Kurulu kararıyla bir hafta daha uzatılmıştı.