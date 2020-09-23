Umre ne zaman başlayacak? Suudi Arabistan’dan açıklama geldi…

Corona virüsü salgını ibadet turizmini de etkiledi, bu sene hac kayıtları yapılmazken Suudi Arabistan kademeli olarak umre ziyaretine başlanacağını bildirdi.

4 AŞAMADA BAŞLAYACAK

Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan’da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verilecek.

UMRE NEDİR?

Umre, Müslümanların Kâbe’yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir. Fıkhî tanımı, hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf, sa’y etmek, tıraş olmaktır. Umre kelimesi Kur’an ve hadiste geçer.