Umreciler 14 gün daha karantina altında

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Umre dönüşü 15 Mart’ta Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Konya ve Ankara'daki yurtlarda karantinaya alınan Umrecilerin tahliyeleri başladı.

Karantinaya alınan 2 bin 180 kişi arasında yer alan ve Covid-19 testleri negatif çıkan Manisalı umrecilerden 77'si memleketlerine ulaştı.

EVLERİNE DÖNEN 77 KİŞİ 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

AFAD Manisa İl Müdürlüğü ve sağlık personeli tarafından kontrollerinin yapılmasının ardından evlerine bırakılan umrecilerin 14 gün de evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi. Konya'dan 27, Ankara'dan ise 50 kişi Manisa'da evlerine yerleştirildi.