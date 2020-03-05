Umreden dönenler gözetim altına alındı! Kaymakamlıktan Corona açıklaması

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin Corona virüsü nedeniyle gözlem altına alındığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sandıklı Kaymakamlığı “ilçede Corona virüsü çıktı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“YATILI TEDAVİLERİ BAŞLADI”

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Sandıklı Devlet Hastanemize 4 Mart 2020 tarihinde 1, 5 Mart 2020 tarihinde ise 2 olmak üzere toplam 3 hastamız umre dönüşü öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetlerle başvuru yapmıştır.

*Genel durumları iyi olan hastalarımızın gözlem ve tetkik amaçlı yatılı tedavilerine başlanmıştır. Bilgisiz ve yetkisiz kişilerce korona virüs vakası olduğu yönündeki paylaşımlar gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

*Sandıklılı vatandaşlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini dilerim. İlçemizde Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır. İHA

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