Umut’a acı veda… Yakınları güçlükle ayakta durabildi

Çorum’da yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika’ya giden Umut Felik, 28 Mayıs 2020’de 4 arkadaşıyla San Joanquin nehrine gitti. Yüzmek için bottan suya atlayan Umut Felik, bir süre sonra gözden kayboldu. 3 gün süren arama çalışmasının ardından Umut Felik’in cansız bedenine ulaşıldı.

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Felik’in cenazesi dün sabah memleketi Çorum’un Kargı ilçesine getirildi.

Felik için, evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada Felik’in yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Umut’un halası Filiz Meydankaş, baba Ahmet Felik’in yanından bir an olsun ayrılmadı.

Torununu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Behice Felik ise helallik boyunca dua etti.

Büyük Camii’de cenaze namazının kılınmasının ardından Felik, Kargı Asri Mezarlığı’na defnedildi. (DHA)