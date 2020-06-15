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Umut’a acı veda… Yakınları güçlükle ayakta durabildi

Amerika'nın California eyaletinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulıunan Umut Felik'in (27) cenazesi, getirildiği memleketi Çorum'da toprağa verildi.

11:19 -
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Çorum’da yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika’ya giden Umut Felik, 28 Mayıs 2020’de 4 arkadaşıyla San Joanquin nehrine gitti. Yüzmek için bottan suya atlayan Umut Felik, bir süre sonra gözden kayboldu. 3 gün süren arama çalışmasının ardından Umut Felik’in cansız bedenine ulaşıldı.

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Felik’in cenazesi dün sabah memleketi Çorum’un Kargı ilçesine getirildi.

(FOTO: DHA)

Felik için, evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada Felik’in yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Umut’un halası Filiz Meydankaş, baba Ahmet Felik’in yanından bir an olsun ayrılmadı.

(FOTO: DHA)

Torununu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Behice Felik ise helallik boyunca dua etti.

(FOTO: DHA)

Büyük Camii’de cenaze namazının kılınmasının ardından Felik, Kargı Asri Mezarlığı’na defnedildi. (DHA)

Amerika baba Çorum Haber Polis Türkiye
Son güncelleme: 11:42 15.06.2020
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