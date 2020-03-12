UNICEF, çeşitli dillerde yayınlanan ‘Corona virüsü’ metnini yalanladı!

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), sosyal medyada kendi uzmanları tarafından yayınlandığı iddia edilen yeni tip Corona virüsünden (COVID-19) korunmanın 14 yolunu anlatan yazıların, kurumlarıyla alakası olmadığını ve yalan ifadeler içerdiğini duyurdu. UNICEF, ayrıca Corona virüsünden korunmak için 4 önerisini de paylaştı.

BİRÇOK DİLDE PAYLAŞILIYOR

UNICEF'ten yapılan açıklamada, ilgili metnin birçok dilde paylaşıldığı belirtilerek, “Facebook ve WhatsApp'ta birden fazla yayında tekrar tekrar paylaşıldı. İddia yanlıştır. Bilgileri biz açıklamadık. Mesajın önemli kısımları sağlık uzmanlarının virüs hakkındaki tavsiyelerine aykırıdır” denildi.

İŞTE YALANLANAN METİN

UNICEF'ın yalanladığı, birçok dilde yayınlanan metinin bir kısmının sosyal medyada yer aldığı şekli şöyle:

* 1- Corona virüsü, 400-500 mikro hücre çapına sahip, boyutları büyük bir virüstür. Herhangi bir maske bile virüsün girişini engeller. Bu nedenle eczacıları 2 katlı 3 katlı maske istiyoruz diye zorlamaya gerek yoktur.

* 2-Kumaşlara bulaştığında Corona virüsü 9 saat kalır. Bu yüzden kıyafetleri yıkamak veya iki saat güneşe maruz bırakmak onu öldürmek için yeterlidir.

* 3-Virüs 26-27 °C sıcaklığa maruz kaldığında öldüğü için, sıcak bölgelerde yaşayamamaktadır. Ayrıca sıcak su ve sıcak içecekler içmek ve güneşe maruz kalmak yeterince iyidir. Dondurmadan uzak durmak, soğuk yiyecekler ve içecekler tercih etmemek önemlidir.

* 4-Virüs havaya değil yere yerleşir, bu nedenle hava yoluyla bulaşma ihtimali düşüktür. Korona virüsü, metal bir yüzeye bulaştığında 12 saat yaşayacak, bu yüzden ellerinizi sabun ve su ile yıkamak bile yeterli olacaktır.

* 5-Virüs 10 dakika boyunca ellerde yaşar, bu nedenle cep boyutlarındaki alkol ve dezenfektanları cepte taşımak ve sık sık önlem amaçlı kullanmak faydalı olacaktır.

* 6- Ilık su ve tuzla gargara yapmak virüsü bademciklerde iken öldürür ve akciğerlere geçmesini önler. Bu talimatlara uymak virüsü önlemek için önemlidir.

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UNICEF, DOĞRUSUNU AÇIKLADI: VİRÜSTEN KORUNMANIN 4 ETKİN YOLU

UNICEF sitesinde yaptığı ikinci bir açıklamada Corona virüsünden korunmak için şu 4 maddeyi önerdi:

* 1. Elinizi sık sık sabunla yıkayın.

* 2. Dirseğinizin içine öksürün veya hapşırın. Hapşırırken kağıt mendil kullanın, onu da kapalı bir çöp kovasına atın.

* 3. Öksüren, hapşıran insanlardan uzak durun.

* 4. Ateşiniz varsa, öksürüyorsanız ve nefes darlığı çekiyorsanız doktora başvurun.