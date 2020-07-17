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Üniversite hastanesinin müdür yardımcısında corona tespit edildi

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcısında corona virüsü tespit edildi. Müdür yardımcısı tedaviye alınırken, temas ettiği kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

23:41 -
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Üniversite hastanesinin müdür yardımcısında corona tespit edildi

Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde görevli müdür yardımcısının yapılan corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Müdür yardımcısında virüs tespit edilmesiyle temas ettiği kişilerin belirlenmesine için filyasyon çalışması başlatıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Fırat Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcılarından birinde Kovid-19 semptomları görülmüş olup tedbir amaçlı yatışı yapılmıştır. Temaslı personel hakkında da filyasyon ekibi çalışma yapmaktadır” denildi. DHA

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