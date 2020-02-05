Üniversite öğrencileri eşyaları ile sokakta kaldı

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde Merkez Rızaiye mahallesinden bulunan binanın ‘ağır hasarlı’ tespiti yapılması sonrasında evlerinden çıkmak zorunda kalan Fırat Üniversitesinde okuyan beş öğrenci evsiz kaldı. Ev bulamadıkları için memleketlerine geri dönmek zorunda kaldıklarını ifade eden öğrenciler, ev kiralarının aşırı artması, öğrenci yurtlarının da dolu olmasından dolayı mağdur olduklarını söylediler.

“KİRALAR PAHALI, YURTLAR DOLU…”

Deprem sonrasında evlerinin ağır hasarlı olduğundan dolayı evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarını belirten Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Rıfat Korkut, “Rızaiye Mahallesi’nde beş arkadaş bir evde kalıyoruz. 24 Ocak sınav haftasında biz evimizde ders çalışırken depreme yakalandık. Deprem sonrasında yatacak yerimiz olmadığından dolayı hepimiz memleketlerimize gittik. Yaklaşık 1 hafta memleketlerimizde kaldık. Sonrasında bizi ev sahibimiz aradı ve bize oturduğumuz evin yaşanan depremde ağır bir hasar aldığını ve Elazığ’a gelip evimizdeki değerli eşyalarımızı alıp evden çıkmamızı söyledi. Bizde o telaşla diğer arkadaşlarla beraber Elazığ’a geldik. Ama o gün gidecek yerimiz olmadığından dolayı o gece evde kalmak zorunda kaldık. Ertesi gün eşyalarımızı başka bir yere taşımak zorunda kaldık” diye konuştu.

KİRA FİYATLARI 2-3 KATINA ÇIKTI

Deprem sonrasında kira fiyatlarının aşırı yükseldiğini ve bütçelerine göre ev bulamadıklarını belirten Korkut, “Ev sahipleri kira fiyatlarının üç katını söylüyorlardı. Öğrenci bütçemizde bu kira fiyatlarına uygun değildi. Yurtlara başvuru yaptık ancak tüm yurtların dolu olduğunu öğrendik. Şu anda arkadaşlarımızın arkadaşlarının evinde geçici olarak kalıyoruz. Kalacak bir yerimiz olmadığından dolayı tekrardan memleketlerimize gideceğiz. Bir hafta sonra okullar başlayacak nerede kalacağımızı, ne yapacağımız bilmiyoruz şu anda ortada kalmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİYE KOLAY KOLAY EV VERMİYORLAR”

Ev sahiplerinin öğrencilere ev vermediğini söyleyen Coğrafya bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Polat da mağdur olduklarını kaydederek şöyle konuştu; “Ben Gaziantep’ten geliyorum. Elazığ’da yaşanan depremde bizde mağdur olan vatandaşlardan bir tanesiyiz. Yaşanan depremde evimizin ağır hasar almasından dolayı dışarıda kaldık. 17 Şubat’ta okulumuz açılıyor nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Bugün yaklaşık 10 arkadaşla birlikte Elazığ’ın her yerinde kiralık evlere baktık ancak ev bulamadık. Bulduğumuz evlerin kirası da Bin ila Bin 500 civarındaydı bu parayı ödememiz de imkânsız. Zaten öğrenciye kolay kolay ev vermiyorlar. Bundan dolayı diğer ev arkadaşlarımız memleketlerine geri döndü. Bizde bugün gideceğiz.”