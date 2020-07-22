Üniversite öğrencisi Halit Ayar’ı bıçaklayanlara istenen ceza belli oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık hakkında savcı görüşünü açıkladı.

METRO DURAĞINDA OTURUYORLARDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan mütalaada, olay günü yaşananlar anlatıldı. Maktul Halit Ayar ile arkadaşları Sinan Nalçacı ve Tolga Ozan'ın saat 04.10 sıralarında Beyoğlu'ndaki Şişhane Metro durağına oturdukları belirtildi.

“İKİ TEKLİK ATIN DA BİRA ALALIM”

Mütalaada Halit Ayar ve arkadaşlarının durakta, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal ile karşılaştıkları, sanık Kurdal'ın “İki teklik atın da biz de bira alalım” dediği ifade edildi. Kavganın sanık Erhan Kurdal'ın şişe ile Tolga Ozan'a vurmasıyla başladığı ifade edilen mütalaada, diğer sanık Emra Yaşar’ın da kavgaya dahil olarak bıçak ile saldırmaya başladığı anlatıldı.

“YERE DÜŞEN MAKTÜLÜ BIÇAKLAMA DEVAM ETTİ”

Olaylar sırasında sanık Emra Yaşar’ın bıçağı maktul Halit Ayar'a sallayarak sol göğüs tarafından yaraladığı ve olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken yere düşen maktul Ayar’ı sırtından bıçaklamaya devam ettiği, yerden kalkmak isteyen maktulün bu kez diğer sanık Erhan Kurdal tarafından tekmelendiği” aktarıldı.

“ENGEL OLMAK İSTEYENİ DE BIÇAKLADILAR”

Mütalaada, bu durumu görüp geri dönerek sanıklara engel olmak isteyen müştekilerden Sinan Nalçacı’nın sanık Yaşar tarafından birkaç kez bıçaklandığı, sanık Kurdal’ın diğer müşteki Tolga Ozan’ın arkasından “Para ver lan” diye bağırdığı, devamında sanıklardan olay yerinden kaçıp farklı yerlere gittikleri belirtilerek, Halit Ayar’ın, kaldırıldığı hastanede aynı gün hayatını kaybettiği kaydedildi.

“BİRİNE MÜEBBET DİĞERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET”

Mütalaada, sanık Erhan Kurdal’ın, maktul Halit Ayar’a karşı “Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Savcı, sanığın müşteki Tolga Ozan’a yönelik “nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan 2,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar da hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren diğer sanık Emra Yaşar’ın da “kasten öldürme” suçudan müebbet, müşteki Sinan Nalçacı’ya karşı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.