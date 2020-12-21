Üniversitede adrese teslim profesörlük

Öğretim Elemanı Alım İlanı'na çıkan üniversite, çoğu profesör olmak üzere 407 öğretim üyesine kadro verileceğini duyurdu. 15 Aralık'ta yayınlanan ilanda genel şartlar sıralanırken her bir kadro için özel şartlar duyuruldu.

CHP Milletvekili Murat Emir “Aranan şartlar arasında ‘farklı anatomik bölgelerden ateş ölçüm teknikleri konusunda çalışmaları olmak' gibi birçok adrese teslim kriter bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, liyakatsizce uygulamalarına devam ediyor” dedi.

Özel şartlara bakıldığında kişiye özel tariflerin yapıldığının görüldüğünü belirten Emir, Sağlık Bakanı Koca'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e önerge sundu. Aynı uygulamanın 8 ay önce yapıldığını vurgulayan Emir “Atamalarda keyfiyet, eş-dost ve ahbap ilişkisi ön plana çıkıyor” dedi.