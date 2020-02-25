Üniversitede şehit kızına darp iddiası!

Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Mantaş, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında 1993 yılında Diyarbakır Lice’de PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan kızı Dr. Handan Kasımoğlu’nun darp edildiğini ileri sürdü.

BAŞKANIN ODASINDA DARP

Eğitim İş Çanakkale Şube Başkanı Mantaş şunları söyledi:

* ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı odasında, kendisiyle akademik teşvik dosyası ile ilgili konuşmak isteyen Eğitim İş üyemiz Dr. Öğretim üyesi Handan Kasımoğlu’na şiddet uygulanarak darp edilmiştir.

* Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı’nın darp ettiği üyemiz kadın öğretim üyesi Handan Kasımoğlu bir şehit kızıdır.

* Darp edilen üyemiz Handan Kasımoğlu, 1993 yılında Diyarbakır Lice’de teröristler tarafından şehit edilen Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın kızıdır.

* Bu şehit kızına karşı sistemli olarak yapılanlar ve reva görülen uygulamalar üyemize mağduriyet yaratmaktadır.

Taraflar ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yetkililerinden darp iddiasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.