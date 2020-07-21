Üniversiteden örnek uygulama, makam araçlarını kaldırıyor

Konya Selçuk Üniversitesi, üniversitenin bünyesindeki makam araçlarının toplatılarak hizmet amaçlı kullanılacağını duyurdu.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Selçuk Üniversitesi bünyesindeki bütün makam araçları 10.08.2020 Pazartesi tarihinden itibaren Rektörlük araç parkına çekilerek Araç İşletme Amirliği tarafından hizmet amaçlı kullanılmaya başlanacaktır.”

“ÇAĞRIMIZ HAYAT BULDU”

Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Metin, “5 Ağustos 2018 tarihli basın toplantımızda üniversitelerimize bir çağrı yapmış dekanlık ve müdürlüklerde makam aracı olarak kullanımına son verilmesi halinde 3 bin araç-şöför tasarrufu edileceğini söylemiştik. Bu çağrımız hayat buldu” dedi.

“ÜNİVERSİTEDE 60 MAKAM ARACI VAR”

Makam araçlarının kaldırılmasıyla üniversitenin aylık 360 bin lira tasarruf elde edeceğini vurgulayan Metin, “Üniversitelerdeki makam araçlarının yüzde 80'ini kiralık araçtır. Üniversitelerimizde her yıl 180 milyon lira, araç kira ücreti ve makam şoför ücretlerine gidiyor. Selçuk Üniversitesi'nde 60 makam aracı var. Bu uygulamayla birlikte üniversitenin kasasında aylık 360 bin lira kalacak. Umarım bu karar diğer kurumlarımız içinde bir dip dalga yaratır” diye konuştu.

REKTÖRLÜĞE METİN AKSOY GETİRİLMİŞTİ

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne Metin Aksoy getirilmişti.