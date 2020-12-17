‘Üniversiteler fuhuş evleri’ sözleri AKP’li Turan’ı isyan ettirdi

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteler için kullandığı, “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri. Gördüğüm var. İstisna değil” sözleri büyük tepki çekti. Kullanılan sözlere başsavcılıktan soruşturma, üniversiteden işlem başlatılırken, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da tepkisini dile getirdi.

“CAMİAYA ZARAR VERMİYOR MU?”

“Zaman zaman akademi vs camialardan gereksiz, sorunlu, milletimizi üzen çıkışlar yapanlar, en çok temsil ettiklerine inandıkları camiaya zarar vermiyor mu?” çıkışında bulunan Turan, “Toplumdan kopuk, insanımızın sinir uçlarıyla oynayan bu tarz özensiz dile önce mensup oldukları camia “Yeter Artık” demeli” ifadelerini kullandı.

“HEP BERABER YETER ARTIK DEMELİYİZ”

Turan, şöyle devam etti:

* Ayet-i Kerimedeki “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et” prensibi nerede kaldı? En hafif ifadeyle kabalıkta yarışanların kime ne faydası olur? Hikmetsiz sözün ne kıymeti var? Konu onu/bunu disipline vermekten çok öte bir durumdur. Hep beraber yeter artık demeliyiz!

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