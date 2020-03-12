Üniversiteler tatil edildi mi? Üniversiteler kaç gün tatil edildi?

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan corona virüsü zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Üniversitelerin tatil durumu hakkında da açıklama yapan Kalın, 3 haftalık tatil uygulanacağını ifade etti.

ÜNİVERSİTELER KAÇ GÜN TATİL?

Yapılan toplantı sonrası üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta tatil edildiği bildirildi.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ

Sağlık Bakanı Koca, 10 Mart’ta Türkiye’deki ilk vakanın tespit edildiğini duyurduktan sonra yaptığı açıklamada okulların tatil edilip edilmemesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşüleceğini aktarmış; Bakan Ziya Selçuk da “Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan da dün grup toplantısında bugünü işaret etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

* Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla iş birliği halinde gereken koruma tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamayı sürdürecek, yarın da dar çerçeve bir toplantıyı bakanlarımız ve ilgili kurumlarımızla başkanlığımda yapacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etmiş, YÖK Başkanı Yekta Saraç da üniversitelerin tatil kararı için “Bu kararı bizim dışımızda bir mercinin, devletin alması lazım” ifadelerini kullanmıştı.