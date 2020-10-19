Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçişinde son durum nedir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de corona virüsü etkileri devam ediyor. Eğitimde yaşanan aksaklıklar okulların kısmi açılışı ve uzaktan eğitim modeliyle giderilmeye çalışılıyor. İlkokul öğrencileriyle 8 ve 12 sınıfların da yüz yüze eğitime başlamasının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Üniversitelerin açılacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama olmasa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçişi konusunda bazı bilgilendirmelerde bulundu. İşte Bakan Koca’nın üniversiteler hakkında yaptığı açıklamalar…

BAKAN KOCA’DAN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel bir kanalın canlı yayınına katılarak üniversitelerin açılışı hakkında gelen soruya yanıt verdi.

Bakan Koca: Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor. Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu.